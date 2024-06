Mercato - Real Madrid : Mbappé arrive, la réaction du vestiaire dévoilée

Thibault Morlain

Après 7 ans passés sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé va désormais porter celui du Real Madrid à compter de la saison prochaine. Le capitaine de l’équipe de France va donc rejoindre le vestiaire de Carlo Ancelotti et ses nombreuses stars. Dans celui-ci, on serait d’ailleurs visiblement plus heureux que jamais d’accueillir Mbappé.

C’est un nouveau chapitre qui débute pour Kylian Mbappé. A 25 ans, celui qui a décidé de quitter le PSG va désormais jouer pour le Real Madrid aux côtés de Vinicius Jr, Jude Bellingham et compagnie. Si la Casa Blanca n’a pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert, Mbappé va tout de même coûter cher au Real Madrid avec son salaire et sa prime à la signature. De quoi éveiller les jalousies en interne ? Pas sûr…



« Ils sont impatients »

Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a évoqué la réaction des joueurs du Real Madrid à l’arrivée de Kylian Mbappé. Il a alors assuré : « Les joueurs du Real Madrid sont impatients à l’idée de jouer avec Kylian Mbappé ».

« Pas jaloux du tout »