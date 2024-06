Mercato : Le PSG interpelle le frère de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme son grand frère, Ethan Mbappé voit son contrat s'achever le 30 juin avec le PSG. Mais à l'inverse de l'attaquant de l'équipe de France, le jeune milieu de terrain n'a pas encore annoncé son choix concernant son avenir. Zoumana Camara, son coach avec les U19, se prononce sur l'avenir d'Ethan Mbappé.

Dans la famille Mbappé, il risque d'y avoir de nombreux déménagements. Et pour cause, alors que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été, l'avenir de son petit frère, Ethan, lui aussi en fin de contrat avec le PSG. Son nom a circulé du côté du LOSC ces derniers jours sans que cela ne se concrétise. Seule certitude, Ethan Mbappé a assuré qu'il ne suivrait pas son frère au Real Madrid. En attendant, le jeune milieu de terrain parisien a aidé les U19 à dominer l'OM (2-0) pour se hisser en finale du championnat. Zoumana Camara a d'ailleurs évoqué l'avenir de son joueur.

«Ethan Mbappé doit suivre son propre chemin, ici ou ailleurs»

« Je n’en sais pas plus que vous sur l’avenir d’Ethan. Ce que je peux dire, c’est que le gamin doit suivre son propre chemin, ici ou ailleurs. Il a du talent, de la qualité. C’est un joueur important dans notre effectif et notre équipe. Il le montre au quotidien. Il se développe de plus en plus, il va très vite avec le ballon et a une énorme qualité de passe », a confié le coach de U19 du PSG dans les colonnes du Parisien .

Le PSG prépare la finale du championnat U19