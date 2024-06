Mercato - PSG : Un joueur s’annonce à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre l'été dernier en provenance de l'Inter, Milan Skriniar a connu une première saison en dents de scie au PSG, au point que son avenir soit discuté au sein du club de la capitale. Toutefois, le Slovaque assure que personne ne lui a demandé de partir, ce qui semble confirmer qu'il sera à Paris la saison prochaine.

Attendu au PSG durant l'été 2022, Milan Skriniar a finalement rejoint le club de la capitale l'été dernier alors que son contrat arrivait à échéance. Mais l'international slovaque n'a pas totalement convaincu au cours d'une saison marquée par les blessures. Cependant, il assure qu'il n'a pas l'intention de quitter le PSG cet été.

Mercato : Le PSG interpelle le frère de Mbappé ! https://t.co/4fMzXKuLVP pic.twitter.com/Z0csdc4vGK — le10sport (@le10sport) June 3, 2024

«Je suis bien à Paris»

« Je n'y ai pas prêté attention. Mais ça m'a glacé quand ma femme, mon père, ma mère, mon frère m'ont posé la question. Je n'ai rien entendu de tel de la part de l'entraîneur ou du directeur sportif du club, personne ne m'a dit qu'ils ne comptaient pas sur moi, que je devais chercher un nouveau club. La blessure m'a ralenti, mais j'avance. Je suis bien à Paris, je n'ai jamais regretté d'avoir franchi le pas. C'est un excellent club à tous points de vue. Les trois trophées que nous avons remportés sont venus s'ajouter à ma collection », lance le défenseur pour SportWeb , avant de revenir sur ses pépins physiques.

«Jusqu'à ma blessure, j'étais l'un des joueurs les plus utilisés de l'équipe»