OM : Un transfert déjà promis à Conceição ?

Tout semble s’accélérer à l’Olympique de Marseille pour le nouvel entraineur, puisque c’est Sérgio Conceição qui pourrait succéder à Jean-Louis Gasset. Le Portugais s’est récemment libéré du contrat qui le liait au FC Porto et il semble déjà avoir commencé à travailler sur son mercato à l’OM, avec un défenseur central de Ligue 1.

Voilà près de deux mois que Pablo Longoria s’est mis à la recherche d’un nouvel entraineur, puisque le départ de Jean-Louis Gasset ne faisait que très peu de doutes. Selon nos informations la priorité de l’OM était Paulo Fonseca, mais ce dernier devrait finalement rejoindre l’AC Milan.

Vente OM : McCourt a vendu la mèche https://t.co/oIsi7uVhE3 pic.twitter.com/LOJ5JtSobZ — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

L’OM attend Conceição

Ainsi, nous vous avons révélé sur le10sport.com que Pablo Longoria a activé un plan B avec Sérgio Conceição, qui connait bien la Ligue 1 pour l’avoir disputée avec le FC Nantes par le passé. Avec la nomination d’André Villas-Boas à la présidence du FC Porto son départ semblait inéluctable et c’est finalement ce qui s’est passé, puisqu’il est actuellement libre.

Brassier, son premier coup ?

De plus en plus de sources parlent d’un rapprochement avec l’OM, mais pour le moment l’annonce officielle se fait attendre. Mais Conceição semble en tout cas avoir déjà trouvé son premier coup à Marseille, puisque Gianluca Di Marzio nous apprend qu’il souhaiterait recruter Lilian Brassier. Il aurait déjà tenté de recruter le défenseur du Stade Brestois il y a un an au FC Porto, sans succès, mais cette fois le résultat pourrait être différent.