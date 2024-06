OM - Conceiçao : C’est imminent pour le nouvel entraîneur ?

Hugo Chirossel

Priorité au poste d’entraîneur, Sergio Conceiçao n’a pas encore répondu favorablement à la proposition de l’OM. L’ancien technicien du FC Porto semble malgré tout se rapprocher de plus en plus de Marseille. Les discussions se poursuivent, la direction olympienne se veut prudente mais optimiste et un dénouement positif est espéré cette semaine.

Les joueurs feront leur retour à l’entraînement le 1er juillet, et l’OM attend toujours de savoir qui sera son prochain entraîneur. Ce n’est plus un secret, Sergio Conceiçao est la priorité et les dirigeants marseillais tentent depuis plusieurs semaines de s’attacher les services du technicien portugais. Son départ du FC Porto a été officialisé la semaine dernière et l’ancien entraîneur du FC Nantes a eu besoin de temps pour se remettre de ses émotions, mais les discussions avec l’OM se sont intensifiées ces derniers jours.

Ça avance doucement mais sûrement pour Conceiçao

D’après les informations de RMC Sport , les négociations entre les deux parties ont bien avancé entre dimanche et lundi. Si la direction olympienne veut rester prudente, elle reste optimiste. Un sentiment accentué par le fait que Sergio Conceiçao ne discuterait avec aucun autre club et qu’il aurait repoussé plusieurs sollicitations. L’OM ne veut pas brusquer le Portugais, qui doit redéfinir la composition de son staff et étudier plus en profondeur l’effectif marseillais et ses besoins.

L’OM espère une réponse positive cette semaine