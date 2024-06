Mercato - OM : Dénouement imminent pour ce dossier XXL ?

Thibault Morlain

Alors que l'OM reprendra le chemin de l'entraînement le 1er juillet prochain, le club phocéen n'a toujours pas annoncé son nouvel entraîneur. Son départ du FC Porto officialisé, Sergio Conceiçao semble de plus en plus proche de poser ses valises à Marseille. Aucun signe cependant d'une officialisation. Néanmoins, ça pourrait prochainement se décanter pour Conceiçao.

Face à l'échec Paulo Fonseca, en partance pour le Milan AC, l'OM a dû se rabattre sur son plan B : Sergio Conceiçao. Comme le10sport.com vous l'avait révélé, Pablo Longoria est d'ailleurs parti le rencontrer au Portugal. Désormais libre suite à son départ du FC Porto, Conceiçao se rapprocherait du banc de l'OM et on devrait y voir plus très rapidement...

« Cela pourrait se décanter d'ici deux ou trois jours »

Du côté de Marseille, on attend avec impatience la nomination de Sergio Conceiçao comme entraîneur de l'OM. D'ailleurs, à ce propos, rapporté ce mardi par La Provence , un proche du dossier annonce : « Cela pourrait se décanter d'ici deux ou trois jours ».

« Ça avance dans le bon sens »