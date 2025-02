Officiel - OM : Un phénomène annoncé en attaque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête d’un nouvel attaquant suite à la vente d’Elye Wahi, l’OM a finalement jeté son dévolu sur Amine Gouiri dont le recrutement a été officialisé en fin de semaine dernière. Et selon les dernières révélations de RMC Sport, Roberto De Zerbi a forcé en coulisses pour attirer Gouiri, l’entraîneur de l’OM étant persuadé qu’il peut enfin faire exploser l’attaquant algérien.

L’OM a officialisé vendredi dernier le recrutement d’Amine Gouiri, recruté en provenance du Stade Rennais pour 22M€ (bonus compris) et qui hérité donc du numéro 9 laissé libre par Elye Wahi cet hiver. L’attaquant algérien de 24 ans débarque donc à l’OM avec le statut d’élément très prometteur, mais qui n’a pas encore réussi à exploiter tout son potentiel. De son côté, Roberto De Zerbi semble avoir une certitude avec Gouiri…

« De Zerbi persuadé de le relancer »

Le journaliste Florent Germain a livré lundi sur RMC Sport, dans l’émission Rothen s’enflamme, les coulisses du recrutement d’Amine Gouiri à l’OM : « Le coach a insisté pour avoir des recrues et surtout plus de qualités techniques, c’est revenu à chaque réunion. C'est pour cette raison qu'ils ont recruté Gouiri. De Zerbi est persuadé, comme il l’a dit à Mehdi Benatia et Pablo Longoria, de pouvoir le relancer et lui faire retrouver son meilleur niveau ». En clair, le coach ialien de l’OM semble persuadé d’avoir recruté un phénomène en attaque avec Gouiri.

« Le coach m'attend au poste de numéro neuf »

Présenté par l’OM en conférence de presse lundi, Amine Gouiri s’est confié sur ses échanges avec De Zerbi sur son positionnement : « J'ai échangé avec Mehdi Benatia et le président et le projet me parle. Ils veulent ramener l'OM sur la scène européenne. Je suis ambitieux, je suis un gagnant alors ça m'a parlé (…) Le coach m'attend surtout au poste de numéro neuf. Mais je peux jouer dans les deux postes en dessous également. Je peux jouer de partout, sur tout le front de l'attaque », indique le nouvel attaquant de l’OM. Voilà qui est clair.