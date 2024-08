Officiel : L’OM annonce deux nouveaux transferts !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu ces derniers jours, l’OM a officialisé ce jeudi les arrivées d’Alexandre Issanga et de Robinio Vaz en provenance de Sochaux. Le milieu de terrain et l’attaquant, tous les deux âgés de 17 ans, ont signé un contrat de trois à Marseille, où ils évolueront avec la réserve sous les ordres de Jean-Pierre Papin.

En attendant celles de Derek Cornelius (26 ans, Malmö) et Valentin Carboni (19 ans, Inter Milan), l’OM a annoncé ce jeudi l’arrivée de deux nouveaux joueurs. Il s'agit d’Alexandre Issanga et de Robinio Vaz, qui évoluaient tous les deux à Sochaux.

C’est officiel pour Issanga et Vaz

Âgés de 17 ans, le milieu de terrain et l’attaquant ont signé un contrat de trois ans avec l’OM. Alexandre Issanga et Robinio Vaz évolueront dans un premier temps avec la réserve, en National 3, équipe entraînée par Jean-Pierre Papin.

« Ils évolueront avec le groupe dirigé par Jean-Pierre Papin »

« L’Olympique de Marseille enregistre l’arrivée de deux joueurs qui évolueront avec le groupe engagé en National 3 cette saison. Alexandre Issanga (17 ans, milieu relayeur) et Robinio Vaz (17 ans, attaquant), rejoignent l’OM en provenance du FC Sochaux-Montbéliard. Ils évolueront avec le groupe dirigé par Jean-Pierre Papin. L’Olympique de Marseille souhaite la bienvenue à Alexandre et Robinio », a annoncé l’OM via un communiqué.