Mourinho : Le PSG a pris une grande décision

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après la nouvelle défaite du PSG à domicile, les dirigeants parisiens se sont mis à la recherche d’un nouvel entraîneur. José Mourinho, Antonio Conte ou encore Luis Enrique font partie des pistes mais aucun d’entre eux ne devrait débarquer avant la fin de la saison.

Le PSG semble bien parti pour vivre un nouveau feuilleton cet été. Arrivé l’été dernier à Paris, Christophe Galtier ne fait plus l’unanimité, surtout après la huitième défaite de l’année pour le PSG. En interne, les dirigeants sont déjà à la recherche d’un successeur et plusieurs noms reviennent.

Conte, Mourinho et Luis Enrique, ce n’est pas pour maintenant

Antonio Conte, José Mourinho ou encore Luis Enrique font partie de cette liste. Mais d’après les informations de RMC Sport, aucun ne devrait rejoindre le PSG avant la fin de saison. Les dossiers pourraient néanmoins être rouverts l’été prochain.

«C’est mort», il annonce la fin du PSG https://t.co/ckWhttcVBe pic.twitter.com/8kQaCBWOPo — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Christophe Galtier joue très gros

Même si le PSG est toujours leader du championnat, la défaite contre l’OL a permis au RC Lens et à l’OM de revenir à seulement six points. Les hommes de Christophe Galtier vont affronter Nice et Lens lors des deux prochaines journées, un rush qui devrait nous en dire plus sur l’avenir de Galtier au PSG. Ou ailleurs…