Messi va claquer la porte du PSG, un gros message est envoyé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi serait déjà assuré de rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été. Désireux de rapatrier la Pulga, le FC Barcelone pourrait sacrifier plusieurs joueurs, dont Ansu Fati, pour se donner les moyens de ses ambitions. Interrogé en conférence de presse ce samedi, Xavi a lâché quelques indices sur le dossier Messi.

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG librement et gratuitement. En fin de contrat le 30 juin de cette année-là, la Pulga a tenté de trouver un terrain d'entente avec Joan Laporta pendant de longues semaines, et ce, pour prolonger l'aventure en Catalogne. Toutefois, les deux hommes n'ont jamais réussi à s'entendre sur le plan financier.

Leo Messi va quitter le PSG

Lors de son arrivée au PSG, Lionel Messi a paraphé un bail de deux saisons. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, la Pulga serait d'ores et déjà assurée de quitter le club rouge et bleu d'après Le Parisien. Et elle pourrait faire son retour au FC Barcelone pour 0€. Cependant, le Barça doit trouver des rééquilibrer ses comptes et alléger sa masse salariale pour assumer ce transfert. Pour ce faire, le club présidé par Joan Laporta penserait à sacrifier plusieurs éléments de son effectif, et notamment Ansu Fati, qui avait d'ailleurs récupéré le numéro 10 de Leo Messi.

Xavi annonce la couleur pour Messi