Messi sort du silence pour ce transfert retentissant

Thibault Morlain

C’est une nouvelle page de l’histoire du FC Barcelone qui se tourne. En effet, ce mercredi, le club catalan a officialisé le départ de Jordi Alba en fin de saison. Alors que l’Espagnol avait encore un an de contrat, l’aventure va donc s’arrêter là pour le latéral gauche. De quoi faire réagir de nombreux acteurs du football, dont un certain Lionel Messi.

Formé à Valence, Jordi Alba rejoint le FC Barcelone en 2012. En Catalogne, l’arrière gauche a écrit de très belles pages de l’histoire du club blaugrana avec à la clé de très nombreux trophées. Mais le temps passe et cette aventure va prendre fin très prochainement. A 34 ans et à l’instar de Sergio Busquets, Alba va quitter Barcelone à l’issue de la saison. Un départ officialisé ce mercredi par le Barça. « Je voudrais annoncer que ce sera ma dernière saison en tant que joueur du Barça. Cela n'a pas été une décision facile, mais je pars heureux et serein », a-t-il notamment expliqué.

« Tu as été plus qu’un coéquipier »

Suite à l’annonce du départ de Jordi Alba, les messages ont afflué pour saluer le futur ex-joueur du FC Barcelone. Et un grand nom a pris la parole : Lionel Messi. Pendant de longues saisons, l’Argentin et l’Espagnol ont formé un duo exceptionnel. Forcément, le désormais joueur du PSG a tenu à envoyer un très beau message à Alba. Sur Instagram , Messi a alors posté : « Tu as été plus qu’un coéquipier, un véritable complice sur le terrain… Que ça a été beau de pouvoir profiter de la façon dont nous nous entendons personnellement ».

« Je te souhaite toujours le meilleur »