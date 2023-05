Mbappé, Neymar, Mourinho… Toutes les infos mercato du 24 mai

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé décide de ne pas prolonger

Selon les révélations de L’EQUIPE , Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas activer l’année supplémentaire en option dans la prolongation de contrat qu’il avait signé l’an passé avec le PSG. En clair, l’attaquant français sera pour l’instant libre en juin 2024 et pourrait donc s’en aller gratuit à cette échéance : « Mbappé ne partira pas cet été, même s'il lui reste un an de contrat. Tout se passe bien avec lui », précise une source interne du PSG sur cet épineux dossier.



PSG : Le Real Madrid toujours à l’affût pour Mbappé

Ces révélations relancent donc totalement le feuilleton Mbappé au PSG, mais faut-il s'attendre à un retour de flamme de la part du Real Madrid qui était déjà proche de le recruter l'an dernier ? L'EQUIPE indique que le club merengue , bien conscient de la valeur sportive, médiatique et économique de Mbappé, serait toujours ouvert à l'idée de l'attirer libre à l'été 2024 au terme de son contrat avec le PSG.



PSG : La rumeur Manchester United démontée pour Neymar

Malgré les récentes rumeurs concernant des échanges entre le PSG et Manchester United pour un éventuel prêt de Neymar cet été, le journaliste d' ESPN Julien Laurens a démonté cette information sur RMC Sport : « Mes retours, côté Manchester United, on dément très fortement, avec des mots très forts, notamment un gros mot anglais, cette histoire. Un plus gros mot que « bullshit ». Avec ces propriétaires là, ce directeur sportif, cette équipe dirigeante, Neymar n’est pas sur une short list, ni dans les petits papiers d’Erik ten Hag, notamment par rapport à la philosophie de Ten Hag. L’agent de Neymar, Pini Zahavi, fait du lobbying côté anglais, mais pas à Manchester United. Ça ressemble à une histoire où des agents essayent de se placer comme intermédiaire, même si ce n’est pas leur joueur. Ça ne va pas plus loin que ça. Très peu de clubs peuvent s’acheter Neymar, il y a aussi peu de clubs qui intéresseraient Neymar. Des clubs s’intéresseraient-ils à Neymar aujourd’hui ? On m’a dit que oui. Il faut aussi que le papa de Neymar soit intéressé par le projet sportif. Il y a plein de choses qui entrent en jeu, mais aujourd’hui, Manchester United, ce n’est pas à l’ordre du jour ». Voilà qui est clair.



PSG : Le Real Madrid débarque pour Mourinho

Le PSG n'est plus tout seul sur la piste José Mourinho ! Il Messaggero annonce une rupture totale à l'AS Rome entre l'entraîneur portugais et son directeur sportif Tiago Pinto, et le divorce semble donc inévitable entre les deux hommes. Par ailleurs, selon le quotidien italien, le PSG n'est pas seul sur le coup puisque le Real Madrid surveillerait également de très près la possibilité de faire revenir Mourinho en cas de départ de Carlo Ancelotti cet été.



PSG : Lewandowski attend Messi à Barcelone

Interrogé par le média polonais Interia Sport , Robert Lewandowski s’est exprimé sur un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone : « Je sais ce que Messi représente pour Barcelone. Quand on pense à Barcelone, on dit Messi et quand on pense à Messi, on dit Barça. Je sais aussi quelle valeur Leo apporterait à notre équipe, non seulement sur le terrain mais aussi pour l'ensemble du club. J'aime toujours jouer avec des joueurs qui comprennent le football. Et Leo est de grande classe », lâche le buteur polonais du Barça sur le numéro 30 du PSG.



OM : La Juventus a tranché pour Tudor

Auteur d'une saison convaincante à la tête de l'OM, Igor Tudor est annoncé comme l'une des pistes prioritaires de la Juventus Turin en cas de départ de Massimiliano Allegri cet été. Mais la Gazzetta dello Sport indique dans ses colonnes du jour qu'il ne serait pas du tout question d'un changement d'entraîneur en fin de saison à la Juventus, et donc encore moins d’une arrivée de Tudor.



PSG : Galtier courtisé par Naples ? La réponse