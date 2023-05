Kylian Mbappé lâche une bombe en privé, c’est la panique au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A peine plus d'un an après l'annonce de sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé aurait déjà pris une nouvelle décision concernant son avenir. Le crack de Bondy aurait effectivement décidé de ne pas lever l'option dans son contrat pour une saison supplémentaire. Autrement dit, le capitaine de l'équipe de France pourrait se retrouver libre en 2024.

Il y a un an, Kylian Mbappé prenait l'une des décisions les plus retentissantes de l'histoire du PSG, ce qui aboutissait à un retournement magistral sur le mercato. Et pour cause, alors qu'il semblait prendre la direction du Real Madrid, l'attaquant français annonçait finalement sa prolongation à Paris. Officiellement jusqu'en 2025.

Mbappé sur le départ, une star programmé déjà son retour au PSG https://t.co/wupGmZZNC4 pic.twitter.com/8mhK4hUQLl — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

Mbappe n'activera pas son option au PSG

Quelques semaines plus tard, il sera toutefois révélé qu'il s'agit d'un contrat qui court jusqu'en 2024 avec une option pour une saison supplémentaire que Kylian Mbappé est le seul à pouvoir activer. Et selon les informations de L'EQUIPE , le capitaine de l'équipe de France a déjà tranché bien que la date butoir soit fixée au 31 juillet 2023. Il ne lèvera pas son option.

Une prolongation toujours possible ?