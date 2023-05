PSG : Nouvelle bombe sur la piste Mourinho

Axel Cornic

Actuellement à l’AS Roma, José Mourinho est annoncé par certains observateurs comme le grand favori dans la succession à Christophe Galtier. Le Portugais est un vieux fantasme du Paris Saint-Germain depuis le début du projet QSI, mais cette fois son arrivée pourrait bien se concrétiser... même si plusieurs obstacles se mettent en travers de la route.

Il y a des noms qui reviennent régulièrement au PSG depuis une dizaine d’année et le début de l’ambitieux projet qatari et celui de José Mourinho en fait partie. Il faut dire qu’avec Pep Guardiola, le Portugais est l’un des entraineurs les plus réputés au monde et surtout, son profil rigide a toujours fasciné dans un club gangrené par les guerres d’égos.

Le PSG veut éjecter Messi et Neymar, Mbappé est impliqué https://t.co/GtvfJ8LykY pic.twitter.com/hB4i0vDmPw — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

Rien ne va plus à la Roma

Cette fois-ci, ça pourrait bien être la bonne. La Gazzetta dello Sport évoque en effet des grosses tensions entre José Mourinho et les dirigeants de l’AS Roma, notamment concernant l’avenir et les ambitions de l’équipe. Une tendance confirmée par Il Messaggero , qui parle d’une rupture totale entre Mourinho et le directeur sportif Tiago Pinto, qui avait pourtant insisté pour l’avoir à ses côtés en 2021. Les deux quotidiens s’accordent ainsi pour parler d’un départ quasiment acté pour le Special One , qui pourrait remporter un deuxième titre européen en deux ans avec la Ligue Europa.

Paris ou Madrid pour Mourinho ?