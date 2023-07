Messi se lâche après son départ du PSG

Hugo Chirossel

Depuis le 30 juin dernier, Lionel Messi n’est officiellement plus un joueur du PSG. Le septuple Ballon d’Or a quitté le club de la capitale libre de tout contrat pour prendre la direction de l’Inter Miami. Dans un entretien accordé à la télévision argentine, il a confié son impatience de faire ses débuts avec sa nouvelle équipe.

Lionel Messi s’apprête à débuter son aventure américaine. Après la fin de son contrat avec le PSG, l’Argentin a décidé de quitter l’Europe pour évoluer en MLS, sous les couleurs de l’Inter Miami. Il sera d’ailleurs présenté officiellement le dimanche 16 juillet prochain.

«Nous sommes heureux de la décision que nous avons prise»

Dans un entretien accordé à TV Publica , chaîne de télévision publique argentine, Lionel Messi s’est exprimé sur son arrivée à l’Inter Miami. Le septuple Ballon d’Or s’est dit très impatient de faire ses débuts avec son nouveau club et a rassuré sur son état d’esprit avant d’entamer ce nouveau chapitre de sa carrière.

«Ma mentalité et ma tête ne vont pas changer»