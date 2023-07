Transferts - OM : Accord imminent pour ce gros coup

En quête de recrues offensives pour pallier le probable départ d’Alexis Sanchez, l’OM a jeté son dévolu sur Iliman Ndiaye. L’attaquant de Sheffield United, fan du club olympien, rêve de revenir là où il a passé une saison durant sa formation. Un accord autour d’un contrat de cinq ans serait imminent.

L’OM passe enfin à l’action pour son mercato ! Alors que le club olympien disputera le tour préliminaire de la Ligue des Champions au début du mois d’août, Marcelino espère avoir son effectif à disposition le plus rapidement possible. Et avec le cas Alexis Sanchez qui est toujours aussi flou, l’OM a besoin de monde en attaque.

Iliman Ndiaye, qui sort d’une très belle saison avec Sheffield United, est l’une des pistes offensives de l’OM. Passé un an par le centre de formation marseillais lorsqu’il avait 12 ans, l’international sénégalais rêve de jouer avec l’OM en professionnel.

Olympique Marseille are in advanced negotiations over personal terms with Iliman Ndiaye. 🔵✨Agreement expected soon as five year deal is being discussed, Ndiaye wants the move.OM will negotiate with Sheffield about transfer fee. Step by step.Deal on as revealed last week. pic.twitter.com/saDWx4zPi6