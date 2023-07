PSG : A peine arrivé, Luis Enrique réclame une folie à 100M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique a ciblé son numéro 9. Le nouvel entraîneur du PSG aurait réclamé à Nasser Al-Khelaïfi la venue d'Harry Kane, dont l'avenir à Tottenham s'écrit en pointillé. Le président du club parisien n'a pas traîné et aurait entamé des négociations avec le buteur anglais, valorisé près de 100M€ par sa formation.

Le recrutement d'un numéro 9 est l'une des priorités de l'été au PSG. Le club parisien recherche un avant-centre de classe mondiale sur le marché. Quelques profils sont disponibles, mais ils sont onéreux. Par exemple, pour Victor Osimhen, il faudra compter environ 180-200M€. Pour Randal Kolo Muani, l'Eintracht Francfort réclame 90M€. Mais le PSG est conscient qu'il sera difficile de mettre la main sur un attaquant sans mettre les moyens.

Mercato : Après Mbappé, une autre star pourrait quitter le PSG https://t.co/Fsw4jUfFuK pic.twitter.com/jK6jz2IJCm — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Harry Kane, priorité de Luis Enrique

Raison pour laquelle Luis Enrique n'a pas hésité au moment de donner son avis sur son choix numéro un pour le poste d'avant-centre. A en croire les informations de PSG Community , le nouvel entraîneur de la formation parisienne aurait demandé à ses dirigeants de foncer sur Harry Kane. Un dossier piloté directement par Nasser Al-Khelaïfi, qui aurait rencontré le frère de l'international anglais à Paris.

100M€ seront nécessaires pour le recruter