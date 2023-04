Messi - PSG : Un accord est possible, la grande annonce

La rédaction

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Lionel Messi devrait probablement quitter le club de la capitale. Et deux ans après son départ, un retour au FC Barcelone semble prendre de l'ampleur. Et, Javier Tebas, qui explique que pour le moment le Barça ne peut pas l'inscrire, précise que d'ici la saison prochaine, tout est possible.

L'avenir de Lionel Messi sera probablement l'un des feuilletons des prochains semaines. Et pour cause, son contrat s'achève le 30 juin, et une prolongation au PSG ne semble clairement plus être dans les plans. Par conséquent, le FC Barcelone tente de rapatrier sa légende, deux ans après son départ, mais se heurte aux contraintes imposées par La Liga sur la masse salariale. Interrogé à ce sujet, Javier Tebas confirme que le Barça ne peut pas pour le moment inscrire Lionel Messi dans son effectif.

Messi au Barça, c'est possible selon Tebas

« Aujourd'hui, il n'est pas possible de l'inscrire, mais il reste encore temps. Nous attendons un plan de viabilité, vous pouvez vendre des joueurs et vous avez d'autres joueurs que vous devez enregistrer », explique le président de LaLiga dans des propos rapportés par Mundo Deportivo , avant d'afficher toutefois sa volonté de voir revenir Lionel Messi.

«Le Barça a la possibilité de faire le nécessaire pour inscrire Leo Messi»