Messi, Kane, Leão… Toutes les infos mercato du 19 avril

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Barcelone prépare le contrat de Lionel Messi

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi semble se rapprocher d'un retour au FC Barcelone cet été. Selon les révélations de Mundo Deportivo , l'idée du Barça serait de faire signer l'Argentin pour un ou deux ans, idéalement jusqu'en 2025 afin que Messi soit là pour l'anniversaire des 125 ans du club catalan. À noter que l'attaquant argentin pourrait toucher un gros pactole en revenant au Camp Nou.



PSG : Messi très attendu au Barça par Lewandowski ?

En attendant de savoir si Lionel Messi quittera effectivement le PSG au terme de son contrat cet été pour revenir au FC Barcelone, le stars actuelles du club catalan se frottent déjà les mains, à commencer par son buteur. Selon Mundo Deportivo , Robert Lewandowski serait très enthousiaste à l'idée d'évoluer avec Messi la saison prochaine au Barça, et le Polonais estime que son association avec l'Argentin pourrait faire des étincelles.



Le PSG fonce sur Harry Kane

Le Parisien annonce que le PSG est très intéressé par le profil d'Harry Kane dans sa quête d'un buteur de renom pour le prochain mercato. Et Nacer Chadli, qui a côtoyé l'international anglais à Tottenham par le passé, vante ses mérites pour le PSG : « C’est bien simple, en pur numéro 9, il n’y a pas mieux que Harry pour bouger une défense. Il est devenu une référence dans le football moderne. Selon moi, il y en a très peu de meilleurs que lui ! Harry est un compétiteur hors pair, il est doté d’une force mentale qui le pousse sans cesse à se surpasser. Il ne rechigne jamais à la tâche, fait du surplus après chaque entraînement pour bosser son finishing. Il a les qualités pour toucher le top du top et atteindre le niveau de Benzema et Lewandowski. Mais comme à Tottenham il évolue dans un club qui ne joue ni le titre en Ligue des champions, ni en championnat, ce n’est pas évident de s’en rendre compte », indique l'attaquant belge dans les colonnes du Parisien .



OM : Le clan Kaboré interpelle Manchester City

Charles Kaboré, ancien joueur de l'OM et cousin d'Issa Kaboré, s'est exprimé dans les colonnes de La Provence sur l'avenir du latéral droit, prêté avec option d'achat par Manchester City : « Il est content d'être là. Pour le futur, ce serait bien que City le laisse encore une saison à l'OM. Le prix du transfert est énorme, mais il peut y avoir des discussions pour le faire baisser ou pour prolonger le prêt. Après avoir joué un an ici, il aura forcément plus de force qu'un nouveau joueur qui arrive pour concurrencer Clauss. Et puis, ça peut créer des tensions dans l'équipe. Issa ne fait pas de bruit, il est derrière Clauss, il fait son bonhomme de chemin », indique Kaboré. Le message est passé.



PSG : Thiago Motta très bien placé pour remplacer Galtier ?

Mardi soir, sur les ondes de RMC Sport dans l'After Foot, Daniel Riolo a indiqué que Thiago Motta faisait partie des options prioritaire pour venir remplacer Christophe Galtier la saison prochaine au PSG : « Thiago Motta est en très bonne place, je dirais même plus numéro 1 bis que numéro 2 », a lâché Riolo.



