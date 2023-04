PSG : La presse espagnole révèle le futur contrat de Lionel Messi

Thibault Morlain

D'abord annoncé proche d'une prolongation au PSG, Lionel Messi se dirigerait finalement tout droit vers un départ libre en fin de saison. Après deux ans à Paris, l'Argentin pourrait donc s'en aller. Pour aller où ? L'hypothèse d'un retour au FC Barcelone prend de l'ampleur et voilà que le contrat qui attendrait Messi en Catalogne a été dévoilé.

Alors que Lionel Messi avait quitté le FC Barcelone en larmes en 2021, c'est en héros qu'il pourrait faire son retour chez les Blaugrana. Après deux ans au PSG, l'Argentin pourrait revenir libre cet été au Barça. Le rêve de Joan Laporta pourrait ainsi se réaliser alors que cela semble aller mieux économiquement pour le club barcelonais.

Messi jusqu'en 2025 ?

Ce mercredi, Mundo Deportivo apporte de nouveaux éléments concernant le possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Ainsi, selon le média ibérique, l'idée du Barça serait de faire signer l'Argentin pour un ou deux ans, idéalement jusqu'en 2025 afin que Messi soit là pour l'anniversaire des 125 ans du Barça.

Le pactole pour Barcelone ?