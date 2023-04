PSG : Transfert pour Mbappé, la condition est posée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé demeure l'un des grands objectifs du Real Madrid. Le club espagnol envisage de revenir à la charge dans les prochains mois dans ce dossier, mais à une condition. Le joueur de 24 ans va devoir prouver et clamer son amour pour le club espagnol, qui n'a pas l'intention de se faire snober une nouvelle fois.

La situation de Kylian Mbappé demeure fragile. Lié au PSG jusqu'en 2024, le joueur pourrait quitter la capitale la saison prochaine. En tout cas, son avenir à court terme serait scellé. Le PSG n'a pas l'intention de se séparer de Mbappé cet été. De son côté, le joueur a prouvé sa fidélité à sa formation au cours d'un entretien à France 3.

Mbappé lâche une annonce sur son avenir

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » a confié Mbappé.

Le Real Madrid pose ses conditions