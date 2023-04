Il interpelle Guardiola pour le mercato de l'OM

Thibault Morlain

L'été dernier, l'OM est allé piocher à Manchester City, accueillant Issa Kaboré dans le cadre d'une prêt. Une cession assortie d'une option d'achat de 20M€. Un montant élevé qui complique forcément un possible transfert du Burkinabais à l'OM. Mais voilà que l'entourage de Kaboré a interpellé les Citizens pour la saison prochaine.

Alors qu'Issa Kaboré est en train de monter en puissance à l'OM, les questions se posent pour son avenir. Aujourd'hui, le Burkinabais est prêté par Manchester City. Pourrait-il rester sur la Canebière ? L'OM dispose d'une option d'achat de 20M€, une somme importante en vue d'un transfert définitif. Mais Charles Kaboré, cousin d'Issa Kaboré, espère que les Citizens et les Phocéens pourront parvenir à un accord.

« Ce serait bien que City le laisse encore une saison à l'OM »

« Il est content d'être là. Pour le futur, ce serait bien que City le laisse encore une saison à l'OM. Le prix du transfert est énorme, mais il peut y avoir des discussions pour le faire baisser ou pour prolonger le prêt », a lâché Charles Kaboré pour La Provence .

« Issa ne fait pas de bruit »