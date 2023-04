PSG : Une star attend avec impatience le transfert de Messi

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs mois que le doute plane sur l'avenir de Lionel Messi. Mais alors que la fin de saison approche, le dénouement de ce feuilleton est imminent. Alors que l'Argentin semble se diriger tout droit vers un départ libre du PSG, son avenir pourrait passer à nouveau par le FC Barcelone, où Robert Lewandowski attendrait de faire la paire avec Messi.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? En fin de contrat au PSG, l'Argentin semble finalement se diriger vers un départ libre et non une prolongation. Une aubaine pour le FC Barcelone qui rêve de rapatrier La Pulga. En Catalogne, on mettrait actuellement tout en place pour le retour de Messi, qui sera très bien accueilli par le vestiaire de Xavi.

PSG : La presse espagnole révèle le futur contrat de Lionel Messi https://t.co/HMbmMA0c5d pic.twitter.com/cp7xjaYO16 — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

Un futur duo Messi-Lewandowski

Selon les informations de Mundo Deportivo , Robert Lewandowski serait très enthousiaste à l'idée de pouvoir évoluer avec Lionel Messi. Le Polonais estimerait que son association avec l'Argentin pourrait faire des étincelles comme cela a déjà pu être le cas avec Luis Suarez.

« J'espère que la saison prochaine nous pourrons jouer ensemble »