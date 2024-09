Messi : Le rendez-vous est déjà pris avec Neymar ?

Thomas Bourseau

Entre Lionel Messi et Neymar, l’amour a duré plus que trois ans puisqu’ils ont partagé les mêmes vestiaires au FC Barcelone pendant quatre saisons et au PSG pendant deux années. Néanmoins, ce n’est pas assez pour la star brésilienne d’Al-Hilal qui a déjà évoqué une éventuelle réunion. Aux yeux de Messi, tout est possible bien que ce ne soit pas d’actualité…

Neymar l’a annoncé à ESPN au cours d’un Grand Prix de Formule 1, celui de Bahreïn en mars dernier : il rêve de jouer une troisième fois aux côtés de Lionel Messi. « J'espère que nous pourrons à nouveau jouer ensemble. Leo est une personne formidable, tout le monde le connaît dans le football et je pense qu'il est très heureux et s'il est heureux, je le suis aussi ».

«Neymar ? La vérité, c'est que c'est difficile maintenant, il est en Arabie saoudite»

Après leurs expériences partagées au FC Barcelone (2013-2017) et au PSG (2021-2023), l’attaquant de l’Inter Miami et d’Al-Hilal pourraient-ils se retrouver à l’avenir et au sein de la franchise floridienne en Major League Soccer ? C’est la question qui a été posée à Lionel Messi ces dernières semaines. La légende du FC Barcelone n’a cependant pas la réponse par le journaliste Pollo Alvarez. « Non, je ne sais pas. La vérité, c'est que c'est difficile maintenant, il est en Arabie saoudite, il lui reste un an de contrat, je crois. Il a eu une année difficile, il a été blessé pendant longtemps, ce qui l'a privé de la Copa América, et il n'a pas pu jouer la plupart des matches en Arabie saoudite ».

«La vie est tellement pleine de rebondissements que tout peut arriver»

Au cours de ladite interview pour Infobae, Lionel Messi n’a cependant pas fermé la porte à double tour pour une telle réunion avec Neymar que l’Argentin a pu avoir avec Luis Suarez, Jordi Alba ou encore Sergio Busquets à l’Inter Miami. Concernant la star brésilienne donc, Messi compte bien laisser le temps faire son oeuvre. « Après, je ne sais pas, la vie est tellement pleine de rebondissements que tout peut arriver, mais je ne pense pas que ce soit le cas aujourd’hui ».