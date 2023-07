Messi lâche le PSG, il annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Après deux années passées au PSG, Lionel Messi a rejoint l’Amérique et l’Inter Miami. Désormais âgé de 36 ans, le génie argentin rallie la franchise détenue par David Beckham. L’ancienne gloire de Manchester United, très émue à l’idée d’accueillir le septuple Ballon d’Or, se veut très optimiste quant à la réussite de ce dernier en MLS.

Son passage au PSG n’aura clairement pas été à la hauteur des immenses attentes qui l’entouraient. Lionel Messi annonçait début juin son intention de signer en faveur de l’Inter Miami, tournant ainsi une page de son énorme carrière. Auprès des médias ibériques Mundo Deportivo et SPORT , le septuple Ballon d’Or affirmait avoir tout gagné dans sa carrière, et souhaitait désormais poursuivre cette dernière avec davantage de sérénité.

Beckham lâche une grande annonce sur Messi ! https://t.co/ioRULcJs2b pic.twitter.com/ycFgj7a3vB — le10sport (@le10sport) July 19, 2023

«Messi est un cadeau, un cadeau pour le football nord-américain»

Propriétaire de la franchise floridienne, David Beckham a affirmé dans un entretien accordé à Mundo Deportivo que la venue de Messi représente un projet de longue date. « La vision que j'avais il y a dix ans, lorsque j'ai commencé l'aventure de Miami, était exactement ce que j'ai ressenti lorsque l'Inter a annoncé la venue de Messi. Messi est un cadeau, un cadeau pour le football nord-américain, c'était ma vision, ce que je voulais. Après avoir remporté tant de trophées en Europe, gagner à Miami est un défi pour lui. Je voulais que ce sport atteigne une autre dimension et lorsque nous avons pu annoncer Messi, ce fut pour moi comme une vision » .

«Aujourd'hui, tout le monde pense que l'Inter Miami va tout gagner avec Messi»