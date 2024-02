Mercato : Zidane annonce sa prochaine destination ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent des bancs depuis mai 2021, et son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane a ouvert la porte à un retour en Italie. Passé par la Juventus durant sa carrière de joueur, le champion du monde 1998 s'est exprimé ce lundi en marge du lancement du film documentaire sur Marcello Lippi, son ancien coach en Serie A.

Depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane a été envoyé dans les quatre coins de l'Europe. Durant plusieurs mois, le PSG a tenté de l'amener à Paris, sans succès. D'autres équipes auraient sondé la possibilité de faire venir, mais Zidane ne compte pas dire oui à n'importe quel projet.

Le parole di Zinedine #Zidane su un possibile futuro in Italia: "Perché no, può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo, però un'altra volta in panchina mi piacerebbe" https://t.co/9Q0MEuzEKw — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 26, 2024

Son retour est attendu

Dernièrement, son nom a été cité du côté du Bayern Munich pour remplacer Thomas Tuchel, qui quittera ses fonctions d'entraîneur en fin de saison. Mais ce lundi, Zidane a ouvert la porte à une autre destination.

« Un retour en Italie ? Pourquoi pas »