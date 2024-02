Paris vise une pépite sur le mercato : « La meilleure option c’est le PSG »

Benjamin Labrousse

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, le PSG va s’attaquer à Leny Yoro lors du prochain mercato estival. Priorité du club parisien en défense, le défenseur âgé de 18 ans réalise une grosse saison avec le LOSC. Si plusieurs cadors comme le Real Madrid ou encore Liverpool visent le numéro 15, certains estiment que la meilleure option pour le Français est de rester en Ligue 1. Explication.

17 décembre 2023. Sur la pelouse du stade Pierre Mauroy, Kylian Mbappé inscrivait son 14ème but de la saison en Ligue 1 grâce à un penalty inscrit face au LOSC. Néanmoins, la soirée de la star du PSG sera perturbée par un longiligne défenseur. Numéro 15 dans le dos, Leny Yoro, seulement âgé de 18 ans, réalisait un match complet face à l’un des meilleurs attaquants du monde. Une prestation à l’image de la saison 2023-2024 du natif de Saint-Maurice (Val de Marne), à savoir solide, mais également impressionnante de maturité.



Journaliste pour Canal + et fervent suiveur du LOSC, Guillaume Tabbara est unanime : « Il tient Mbappé dans sa poche lors du match à domicile (1-1 ndlr) » , lâche ce dernier pour le10sport.com . Considéré comme l’une des plus grandes promesses françaises au poste de défenseur central, Leny Yoro correspond parfaitement aux nouveaux critères de recrutement du PSG. Français, prometteur, doté d’un bon état d’esprit, le prodige de 18 ans a logiquement attisé les convoitises du club parisien lors du mercato hivernal.

Leny Yoro, priorité du PSG en défense pour cet été

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 30 décembre dernier, Lille s’est montré très gourmand pour Leny Yoro. En effet, les Dogues ont exigé 90M€ auprès du PSG pour vendre leur pépite de 18 ans en plein cours de saison. Une somme bien trop conséquente pour le club de la capitale, qui selon nos informations, a néanmoins pris rendez-vous l’été prochain pour le talentueux défenseur central lillois.



En fin de contrat en juin 2025 avec le LOSC, nul doute que Leny Yoro sera très convoité dans les prochains mois. Manchester City, Manchester United et Liverpool ont le Français dans le viseur, tout comme le Real Madrid, le Bayern Munich, et le PSG. Le 18 janvier dernier, le10sport.com vous confirmait que le conseiller sportif parisien Luis Campos avait déjà programmé une offensive pour Leny Yoro…

Transfert inévitable pour Yoro ?

Toujours selon nos informations exclusives, le LOSC rêve encore de prolonger son prodige. Guillaume Tabbara lui, espère également que Leny Yoro réalisera encore une grosse saison dans le Nord. « J’aimerais qu’il reste, refaire une saison avec cette charnière-là, ça lui ferait énormément de bien, quitte à ne pas griller les étapes. Ça ne va rien changer qu’il parte à 18 ou à 19 ans, là il a besoin d’enchaîner les minutes, et Lille maintenant, c’est le meilleur endroit », confie ce dernier. « On se rend compte qu’il est sérieux, qu’il a gommé les erreurs de ses débuts, et que tout simplement, c’est le nouveau patron », enchérit celui qui ne loupe pas un match des Dogues .



Néanmoins, un départ semble inévitable pour Leny Yoro l’été prochain, notamment en raison de l’indemnité de transfert que va récupérer le LOSC : « On le sait, il va être poussé vers un départ parce que le chèque est énorme, si Lille peut encaisser 60M€-70M€, ils vont le pousser à partir » . Un montant que semble disposé à lâcher le PSG, libéré financièrement par le départ de Kylian Mbappé en fin de contrat…

Le PSG, option idéale pour la suite de la carrière de Leny Yoro ?