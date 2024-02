Mercato - Real Madrid : Nouvelle fortune à dépenser après Mbappé ?

Alexis Brunet

Le Real Madrid devrait sauf revirement de situation enrôler Kylian Mbappé l'été prochain. L'attaquant a annoncé qu'il allait quitter le PSG, et le club espagnol est le grand favori pour l'accueillir. Mais les dirigeants espagnols souhaitent aussi s'offrir les services d'Alphonso Davies, si cela est possible. La Casa Blanca va devoir mettre la main à la poche si elle veut recruter le Canadien, puisse qu'en plus du possible transfert, ce dernier demanderait pas moins de 20M€ de salaire.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé s'apprête à faire ses valises. Le champion du monde aurait pris la décision de quitter paris à l'issue de la saison, et le Real Madrid a de grandes chances d'enfin réussir à attirer le Français dans ses filets.

Mbappé et Davies le même été ?

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid aimerait bien renforcer sa défense avec l'arrivée d'Alphonso Davies. Le club espagnol pourrait l'attirer dès l'été prochain, et serait même prêt à formuler prochainement une offre de 35M€ au Bayern Munich, d'après les informations de Marca . La formation allemande en voudrait plutôt 50M€. L'autre solution est d'attendre la fin de la saison 2025, lorsque le Canadien sera en fin de contrat, s'il n'a pas prolongé d'ici là.

Davies demande 20M€ de salaire

Selon les informations du journaliste Christian Falk, la tendance ne serait pas à une prolongation du côté du Bayern Munich pour Alphonso Davies. Ce dernier demanderait 20M€ de salaire pour rester en Allemagne, mais les dirigeants munichois ne seraient pas prêts à répondre favorablement à une telle exigence. Affaire à suivre...