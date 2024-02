Soulagement à l’OM après ce gros transfert

Arnaud De Kanel

Recruté pour 18M€ l'été dernier, Iliman Ndiaye a vécu des premiers mois très délicats à l'OM. En manque total de confiance, l'attaquant sénégalais a retrouvé le sourire dimanche soir en inscrivant son premier but au Vélodrome. Une délivrance pour l'ancien joueur de Sheffield qui a été salué par son coéquipier Jordan Veretout.

Et si Iliman Ndiaye avait enfin lancé son aventure à l'OM ? Deuxième recrue la plus chère du club phocéen lors du mercato estival, le Sénégalais vit un calvaire depuis le début de saison. Buteur lors de la manche aller face au Shaktior, il avait alors commencé à retrouver des couleurs. Il a récidivé contre Montpellier dimanche soir pour le plus grand bonheur de Jordan Veretout.

Ndiaye tient son match référence

Iliman Ndiaye a livré son meilleur match sous le maillot de l'OM. Très remuant, il a été récompensé de ses efforts en égalisant. Un premier but pour lui au Vélodrome qui pourrait sonner comme une délivrance. Jordan Veretout est en quelque sorte soulagé pour son partenaire.

«Il a fait un gros match»