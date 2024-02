Mercato : Le PSG encore plombé par le Real Madrid après Mbappé ?

Hugo Chirossel

Alors qu’il aurait bien aimé le conserver, le PSG se prépare à perdre Kylian Mbappé, qui va vraisemblablement prendre la direction du Real Madrid. Dans le même temps, les Merengue veulent s’attacher les services d’Alphonso Davies, avec qui ils ont un accord verbal, ce qui pourrait compromettre une arrivée de Théo Hernandez à Paris.

Le Real Madrid va enfin parvenir à ses fins dans le dossier Kylian Mbappé. Ce dernier a décidé de quitter le PSG à la fin de son contrat en juin prochain et tout porte à croire qu’il portera le maillot de la Casa Blanca la saison prochaine, ce qui pourrait également être le cas d’Alphonso Davies.

Surprise, le PSG sanctionne Mbappé ? https://t.co/JZit5bzwPC pic.twitter.com/SlZtTa7I12 — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Accord trouvé entre le Real Madrid et Davies

En effet, cela fait plusieurs semaines que l’international canadien est annoncé dans le viseur du Real Madrid. D’après les informations de The Athletic , les Merengue ont trouvé un accord verbal avec Alphonso Davies, à qui il ne reste qu’un an et demi de contrat au Bayern Munich.

Le Bayern Munich pense à T.Hernandez pour le remplacer