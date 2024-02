Mercato - OM : L’enfant du pays annonce la couleur à Longoria !

Hugo Chirossel

Auteur de l’égalisation dimanche contre Montpellier (4-1), Iliman Ndiaye a inscrit son premier but au Stade Vélodrome sous les couleurs de l’OM. Un soulagement pour l’international sénégalais, critiqué ces derniers mois et qui a fait l’objet de rumeurs de départ cet hiver. S’il ne veut pas s’enflammer, l’attaquant de 23 ans espère continuer sur cette lancée.

Après le Shakhtar Donetsk jeudi (3-1), l’OM a enchaîné en championnat en s’imposant face à Montpellier dimanche soir (4-1). Rapidement menés au score, les Olympiens ont réagi grâce à Iliman Ndiaye, auteur du but de l’égalisation. Au-delà de ce but, l’international sénégalais a probablement réalisé son meilleur match depuis qu’il est à Marseille, lui qui est arrivé l’été dernier en provenance de Sheffield United.

Révolution à l'OM, Gasset change tout après Gattuso https://t.co/16PULSLtxy pic.twitter.com/tIr9kDfaBd — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Un avenir remis en question cet hiver

S'il a réalisé son rêve en signant à l'OM, où il était déjà passé dans sa jeunesse, Iliman Ndiaye n’a pas été épargné par les critiques ces derniers mois et les rumeurs de départ étaient déjà présentes lors du mercato hivernal. Comme indiqué par La Provence , les dirigeants marseillais n’hésiteront pas à s’en séparer cet été si ses performances ne s’améliorent pas. Mais s’il continue sur cette lancée, nul doute qu’il réussira à se faire une place dans cette équipe de l’OM. Iliman Ndiaye était forcément très satisfait après la victoire face à Montpellier et surtout son premier but au Stade Vélodrome, même s'il ne veut pas s’enflammer.

« J'espère que ce n'est pas le dernier »