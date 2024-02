Après Zidane, l'Algérie a trouvé son sauveur !

Arnaud De Kanel

La CAN 2024 a tourné au fiasco pour l'Algérie, éliminée dès les phases de poule. Les Fennecs se sont donc séparés de Djamel Belmadi après cette nouvelle désillusion et les dirigeants de la fédération ont contacté Zinédine Zidane afin de lui soumettre un offre qu'il a poliment repoussé. Zizou ne sera donc pas le sauveur de l'Algérie et c'est Vladimir Petkovic qui s'apprête à prendre en mains la sélection.

L'Algérie entame sa reconstruction. Eliminés d'entrée lors de la dernière CAN disputée en Côte d'Ivoire, les Fennecs sont à la recherche de leur sauveur depuis l'éviction de Djamel Belmadi. Après avoir essuyé le refus de Zinédine Zidane, l'Algérie semble aurait trouvé son nouveau sélectionneur.

Zidane : Il vend la mèche pour son retour ? https://t.co/bm29tZOa3p pic.twitter.com/OEaEcFgAc8 — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Petkovic va succéder à Belmadi

Ancien sélectionneur de la Suisse mais également passé par les Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic devrait devenir le nouveau sélectionneur de l'Algérie selon les informations de Radio Algérienne , reprises par La Gazette du Fennec . L'annonce pourrait même intervenir assez rapidement.

Annonce prévue au plus tard jeudi