Mercato - Xavi Simons : Guardiola va plomber le PSG ?

L’un des gros dossiers du mercato estival du PSG concernera l’avenir de Xavi Simons. Ce n’est plus un secret, l’international Néerlandais se dirige vers un nouveau prêt. Si actuellement, le Bayern Munich et le RB Leipzig mènent la danse pour accueillir le crack de 21 ans, Manchester City pourrait également se montrer actif. Explication.

Le mercato estival du PSG devrait être animé. Car en plus des potentielles recrues, la direction parisienne va devoir s’atteler à l’avenir de Xavi Simons. Prêté par Paris au RB Leipzig cette saison, le joueur de 21 ans ne devrait pas rentrer au sein du club de la capitale comme l’a récemment révélé l ’Equipe . L’international Néerlandais devrait plutôt se diriger vers un nouveau prêt, et son avenir sera définitivement scellé en 2025. Mais rien ne devrait bouger avant la fin de l’Euro pour l’ancien de la Masia .

PSG : Al-Khelaïfi pousse un gros coup de gueule ! https://t.co/9mDrWWqStV pic.twitter.com/KvZPxdzAef — le10sport (@le10sport) July 5, 2024

Xavi Simons a annoncé la couleur pour son avenir

Début juin, Xavi Simons affirmait déjà que son avenir serait réglé après le championnat d'Europe : « Je veux d’abord me concentrer pleinement sur le tournoi. La grande intensité du championnat allemand et la façon dont nous avons mis la pression m’ont permis de franchir une nouvelle étape dans mon développement. C’est la meilleure décision que j’aurais pu prendre et je suis content d’avoir osé le faire. Pour moi personnellement, ce fut une très belle saison avec la Supercoupe d’Allemagne, même si nous aurions pu faire mieux. Le PSV était également un premier choix pour moi et je suis heureux d’avoir pu aider le club à reprendre la route de la Ligue des Champions » , expliquait le crack néerlandais auprès du média AD .

Manchester City pourrait débarquer pour le crack néerlandais