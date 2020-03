Mercato : Wijnaldum tout proche de prolonger avec Liverpool ?

Foot - Mercato

Georginio Wijnaldum serait en passe de prolonger à Liverpool. Après 4 ans de bons et loyaux services, les dirigeants des Reds souhaiteraient voir leur milieu hollandais côtoyer plus longtemps Anfield.

Arrivé l’été 2016 en provenance de Newcastle pour près de 28M€, Georginio Wijnaldum est désormais bien intégré à l’effectif des Reds. Jürgen Klopp tient au joueur de 29 ans qui prend évidemment part au projet du coach allemand. Pour preuve, Wijnaldum est le milieu de terrain le plus utilisé cette saison toutes compétitions confondues. Bonne nouvelle alors pour l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund puisque le milieu hollandais devrait bientôt signer un nouveau contrat avec le club rouge de la Mersey. Le journaliste italien Nicolò Schira affirme via son compte Twitter que Wijnaldum devrait être lié aux Reds jusqu’en juin 2023, un contrat qui intègre une option pour une année supplémentaire.

#Liverpool are in advanced talks to extend Georginio #Wijnaldum’s contract (expiries in 2021) until 2023 with option for another year. #transfers #LFC