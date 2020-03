Foot - Liverpool

Liverpool : Coronavirus, titre... Van Dijk affiche un souhait fort !

Publié le 16 mars 2020 à 11h12 par A.D. mis à jour le 16 mars 2020 à 11h19

Alors que le coronavirus prend de plus en plus d'ampleur, Liverpool pourrait fêter son titre de champion de Premier League sans ses supporters. Un scénario que Virgil Van Dijk ne voudrait pas voir se produire.