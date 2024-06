Mercato : Une star recale le PSG pour jouer avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG regarderait du côté du Real Madrid. Deux joueurs seraient ciblés, et pas des moindres : Vinicius Jr et Rodrygo. Si le premier semble intransférable, Rodrygo pourrait se poser des interrogations sur son avenir. Mais concurrencé par Mbappé, le Brésilien n'a pas l'intention d'abandonner si facilement.

Le PSG pourrait prendre sa revanche sur le Real Madrid en lui chipant l'une de ses stars. Pour remplacer Kylian Mbappé, le club parisien penserait à Vinicius Jr. Un intérêt dévoilé par Mohamed Bouhafsi au micro de l' After Foot et confirmé par Daniel Riolo. « Il y a des approches du PSG. Ils se disent "vous nous avez pris Mbappé, on va prendre Vinicius. Il gagne combien ? Bah on va donner deux fois plus" » a déclaré le chroniqueur.

Le PSG regarde Rodrygo

Mais Vinicius Jr n'est pas le seul joueur du Real Madrid ciblé. Selon les informations de Fabrice Hawkins, le PSG regarderait la situation de Rodrygo, autre star du club espagnol et menacé après l'arrivée de Kylian Mbappé. Mais à en croire le journaliste de RMC Sport, l'international brésilien n'aurait pas l'intention de quitter le Real Madrid cet été. L'ailier voudrait se battre cette saison pour gagner sa place et convaincre Carlo Ancelotti.

« Si je peux rester ici toute ma vie...»