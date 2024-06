Real Madrid : Cette star fête son transfert à 100M€ !

Lors du dernier mercato estival, Jude Bellingham a quitté le Borussia Dortmund pour s'engager en faveur du Real Madrid. En effet, la Maison-Blanche a déboursé environ 100M€ pour finaliser le transfert du crack de 20 ans. Alors qu'il a signé au Real Madrid il y a tout juste un an, Jude Bellingham s'est enflammé sur les réseaux sociaux.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jude Bellingham a tapé dans l'œil du Real Madrid de Florentino Pérez. A tel point que le club merengue a cassé sa tirelire pour s'offrir les services du crack de 20 ans l'été dernier.

1 Year ago today, loved every moment so far! 🤍 #HalaMadrid https://t.co/heAqBCVMA4 pic.twitter.com/Qz5vtGsFXc