PSG : Un transfert «très très très surprenant» pour se venger du Real Madrid ?

N'ayant rien pu faire pour le convaincre de rester, le PSG a donc vu Kylian Mbappé partir libre et s'engager avec le Real Madrid. Et si le club de la capitale n'avait finalement pas dit son dernier mot ? A Paris, on pourrait chercher à se venger et pour cela, on pourrait s'attaquer à la star des Merengue : Vinicius Jr. Mais ce transfert du Brésilien au PSG ne semble pas très bien engagé. Explications.

Kylian Mbappé parti au Real Madrid, le PSG est toujours en quête du successeur du capitaine de l'équipe de France. Et si l'heureux élu se trouvait... chez les Merengue ? Cela fait maintenant un moment que le PSG s'intéresserait à Vinicius Jr et cela serait toujours le cas aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir Mohamed Bouhafsi ces derniers jours : « Le PSG regarde Vinicius ». Daniel Riolo a également confirmé, expliquant à propos d'une arrivée de Vinicius Jr au PSG : « Il y a des approches du PSG. Ils se disent "vous nous avez pris Mbappé, on va prendre Vinicius. Il gagne combien ? Bah on va donner deux fois plus" ».



Vinicius Jr au PSG ?

Pour le PSG, recruter Vinicius Jr au Real Madrid pourrait être une vengeance parfaite. Mais cela ne sera pas aussi évident que cela si l'on en croit les propos de Loïc Tanzi. Lors d'un chat pour L'Equipe , le journaliste a confié : « J'ai bien lu l'intérêt du club pour Vinicius annoncé par nos collègues de RMC. Mais aujourd'hui, que le Real Madrid accepte de laisser partir un joueur au PSG, en connaissant les relations entre les deux clubs, serait très très très surprenant »

« Il faudrait que Paris surpaye le joueur, ce que le club ne veut pas faire »