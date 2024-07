Mercato : Une star met un énorme vent au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tandis que le PSG touche au but avec Joao Neves, le club de la capitale pourrait encore retoucher le milieu de terrain de Luis Enrique d’ici la clôture du marché des transferts. Une autre recrue pourrait donc renforcer ce secteur de jeu et pour cela, le club de la capitale penserait depuis un moment à Joshua Kimmich. Mais voilà que pour le PSG, recruter le joueur du Bayern Munich serait quasiment une mission impossible.

Dans sa dernière année de contrat au Bayern Munich, Joshua Kimmich plait depuis plusieurs mois maintenant au PSG. Comme l’explique Le Parisien ce mercredi, le club de la capitale avait approché l’Allemand en janvier dernier. Si cela ne s’était pas concrétisé, le PSG n’a visiblement pas lâché l’affaire, envisageant un retour à la charge cet été pour Kimmich.

Le PSG sur le point d'officialiser un transfert XXL ! https://t.co/mUZ9WgInQZ pic.twitter.com/lEWH2ksTrt — le10sport (@le10sport) July 31, 2024

Un départ plutôt en 2025 pour Kimmich ?

Direction le PSG pour Joshua Kimmich ? Le Bayern Munich ne fermerait pas la porte à un départ de l’Allemand, mais le club de la capitale pourrait se heurter à la volonté du joueur de 29 ans. Alors que le clan Kimmich a annoncé « ne pas vouloir commenter les rumeurs », Le Parisien fait savoir que le joueur du Bayern Munich serait davantage enclin à aller au bout de son contrat et partir libre en 2025 que d’être transféré cet été.

Le PSG ne le tente pas

De plus, pour son prochain club, Joshua Kimmich ne ferait pas du PSG et de la Ligue 1 une priorité. En revanche, le joueur du Bayern Munich serait davantage tenté par un avenir en Premier League ou bien en Liga, où le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient l’accueillir. Ça s’annonce donc compliqué pour le PSG avec Kimmich.