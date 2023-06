Mercato : Une star de Guardiola plombe le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par le PSG qui est en quête de renforts d’expérience, Ilkay Gündogan a l’embarras du choix pour son avenir étant donné qu’il arrive au terme de son contrat avec Manchester City. Et l’un de ses coéquipiers chez les Skyblues, le gardien brésilien Ederson, tente désespérément de le retenir.

Après Milan Skriniar et Marco Asensio qui sont respectivement arrivés au terme de leur contrat avec l’Inter Milan et le Real Madrid, le PSG tente un troisième grand nom libre sur le marché des transferts ! En effet, Luis Campos en pince pour Ilkay Gündogan (32 ans), le milieu de terrain allemand qui vient de remporter la Ligue des Champions avec Manchester City.

Les doutes de Gündogan

Récemment interrogé au micro de Sky, Gündogan a indiqué que la décision n’était pas prise quant à son avenir : « Je ne sais pas encore à 100 %. Bien sûr, il y a des discussions en cours en arrière-plan. Mais au final je voulais me concentrer sur les deux finales et me préparer au mieux. Bien sûr, je dois traiter le sujet maintenant. Cela aura lieu dans les prochains jours », indique l’international allemand, courtisé par le PSG, le FC Barcelone et Manchester City qui souhaite absolument le prolonger.

« Je suis convaincu qu’il restera »