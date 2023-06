Mercato : Le PSG vise un énorme coup, il lâche un indice sur son avenir

Jean de Teyssière

Et si le Paris Saint-Germain avançait tranquillement dans l'ombre pour réaliser l'un des gros coups de ce mercato estival ? Fraîchement vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City, le capitaine des Sky Blues, Ilkay Gundogan ne s'est pas de quoi son avenir sera fait. Son contrat avec City expire à la fin du mois de juin et au terme de la finale, samedi, il a fait une annonce qui devrait donner des sueurs froides aux supporters des Citizens.

Quelle saison de Ilkay Gundogan ! L'international allemand aura été l'un des grands artisans du triplé réalisé par Manchester City cette saison (FA Cup, Premier League, Ligue des Champions). Le milieu de terrain des Citizens est arrivé en 2016 et aura réalisé une saison 2022-2023 encore XXL en marquant 13 buts et délivrant 7 passes décisives en 56 matchs, toutes compétitions confondues. Mais après 7 saisons sur les rives de l'Irwell, il pourrait poser ses valises autre part...

Le PSG et le Barça en course pour Gundogan ?

Ilkay Gundogan l'a dit et répété : son club de rêve est le FC Barcelone. Le retour du FC Barcelone au premier plan, en tout cas en Espagne avec le récent titre en Liga pourrait-il convaincre l'Allemand de rejoindre la Catalogne ? Selon Mundo Deportivo , le contrat serait déjà prêt et presque signé et il porterait sur trois ans. Mais le PSG flaire aussi la bonne affaire de recruter un tel joueur, avec une telle expérience au haut niveau libre. Reste à voir quelle décision va prendre le champion d'Europe 2023.

«Je ne sais pas encore à 100%»