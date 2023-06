Le PSG veut recruter un crack, un incroyable deal prend forme

Pierrick Levallet

En quête de nouvelles solutions pour son secteur offensif, le PSG compterait recruter un autre joueur en plus de Marco Asensio. Le club de la capitale songerait ainsi à s'attacher les services d'Ansu Fati dès cet été. Mais si le FC Barcelone ne souhaiterait pas le garder, la formation catalane envisagerait néanmoins de l'inclure dans une opération sur le mercato.

Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte... Le PSG a démarré très fort lors de ce mercato estival. Mais le club de la capitale ne compte pas en rester là. La formation parisienne cherche toujours à se renforcer. Et pour cela, Luis Campos pourrait bien encore aller piocher dans le championnat espagnol.

Mercato : Surprise, le PSG s’active pour un crack https://t.co/aVSRCMmc0W pic.twitter.com/lv2VLRdWHB — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Le PSG vise Ansu Fati

Le PSG songerait notamment à aller chercher Ansu Fati. Le numéro 10 du FC Barcelone ne serait plus vraiment désiré en Catalogne. L’international espagnol n’entrerait plus dans les plans de Xavi et pourrait donc être poussé vers la sortie. Luis Campos pourrait alors en profiter pour le faire venir dans la capitale.

Le Barça veut l'inclure dans une opération sur le mercato