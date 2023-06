Neymar - Messi : Le PSG refait le coup sur le mercato

Pierrick Levallet

À la recherche de nouveaux renforts sur le plan offensif, le PSG pourrait aller piocher en Espagne. Après Marco Asensio, Luis Campos suivrait de près Ansu Fati. Le crack de 20 ans ne serait plus vraiment désiré au FC Barcelone. Le club de la capitale pourrait alors tenter sa chance avec l'international espagnol et ainsi prendre un autre joueur à la formation catalane.

Cherchant à se renforcer lors de ce mercato estival, le PSG entend recruter dans le secteur offensif. Luis Campos aurait déjà bouclé l’arrivée de Marco Asensio, mais il ne devrait pas en rester là. Et encore une fois, le PSG pourrait bien aller piocher au FC Barcelone. D’après Mundo Deportivo , la formation parisienne suivrait très attentivement la situation d’Ansu Fati. Le numéro 10 barcelonais, qui ne serait plus vraiment désiré en Catalogne, pourrait se laisser tenter par le projet parisien et ainsi imiter d’autres joueurs avant lui.

Mercato : Surprise, le PSG s’active pour un crack https://t.co/aVSRCMmc0W pic.twitter.com/lv2VLRdWHB — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Neymar, un transfert record au PSG

En 2017, le PSG frappait un énorme coup sur le mercato. Flamboyant avec le FC Barcelone, Neymar était considéré comme l’un des trois meilleurs joueurs de la planète. Le club de la capitale n’a alors pas lésiné sur les moyens pour s’attacher ses services. Le PSG a déboursé la modique somme de 222M€ pour recruter Neymar. Après quatre ans en Catalogne, le Brésilien s’estimait prêt à sortir de l’ombre de Lionel Messi et à être placé au centre d’un projet. Six ans plus tard, la star de 31 ans n’est plus désirée au PSG et pourrait faire ses valises cet été, avec un sentiment d’inachevé dans la capitale puisqu’il était recruté pour aider la formation parisienne à remporter sa première Ligue des champions de son histoire.

Lionel Messi, la légende du Barça débarque à Paris

Lors de l’été 2021, le PSG bouclait un autre gros coup. En fin de contrat et le FC Barcelone étant dans l’incapacité de le prolonger au vu de ses problèmes financiers, Lionel Messi a quitté la Catalogne le coeur lourd. L’Argentin a rebondi au PSG, formant un trio d’enfer avec Kylian Mbappé et Neymar. Toutefois, rien ne s’est passé comme prévu pour le septuple Ballon d’Or. Après une première saison en demi-teinte, le champion du monde n’a rien pu faire pour éviter un nouveau fiasco à Paris en Ligue des champions. Après seulement deux saisons, Lionel Messi a décidé de claquer la porte pour s’engager avec l’Inter Miami en MLS.

Xavi Simons, l'enfant prodige rejoint la capitale

Mais le PSG n’a pas fait que voler des stars au FC Barcelone. Entré au centre de formation du club catalan en 2010, Xavi Simons était considéré comme un véritable crack et était promis à un bel avenir. Mais en 2019, alors qu’il était libre de tout contrat, le Néerlandais a pris la direction du PSG. La pépite barcelonaise s’est laissée tenter par le projet parisien. Il a d’ailleurs eu l’occasion de jouer quelques matchs avec l’équipe A. Mais en fin de contrat l’été dernier, Xavi Simons a préféré changer d’air afin d’avoir un peu plus de temps de jeu. Le joueur de 20 ans s’est alors engagé au PSV Eindhoven, et s’est révélé en Eredivisie.