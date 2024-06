Mercato : Une offre de 20M€ relance le nouveau dossier de l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Bien décidé à être sur tous les fronts lors de ce mercato estival, l'OM a une nouvelle grosse piste dans son viseur. Mason Greenwood, attaquant à Manchester United, serait dans le viseur de Pablo Longoria mais le dossier pourrait être relancé puisqu'un adversaire de taille a débarqué dans la course : la Lazio. Le club italien aurait déjà formulé une offre de 20M€.

Loin d'être la cible préférée des supporters du club, du fait de son pasif extra-sportif, Mason Greenwood reste un joueur assez convoité en Europe. L'attaquant de 22 ans, qui vient de passer la saison à Getafe en prêt, devrait quitter Manchester United et la Lazio Rome menace clairement l'OM dans ce dossier.

La Lazio prend les devants

Si plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour Mason Greenwood, les dernières informations rapportent que c'est la Lazio qui a fait l'offre la plus concrète. D'après Sky Italia , les discussions vont bon train entre le club italien et Manchester United et une offre avoisinant 20M€ a été révélée. Une réponse est attendue.

Manchester United réclame plus

Pour Mason Greenwood, Manchester United en attendrait toutefois un peu plus : entre 30 et 35M€. Si l'offre de la Lazio n'est pas à ce niveau, le club proposerait un gros pourcentage à la revente pour tenter de convaincre les Anglais. L'OM est donc clairement menacé dans ce dossier.