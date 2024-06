Mercato : L’OM défie cinq clubs pour un transfert surprise ?

Thomas Bourseau

Mason Greenwood (22 ans) a retrouvé sa cote sur le marché des transferts après un prêt convaincant à Getafe. L’ailier de Manchester United attiserait de vives convoitises pour ce mercato estival, et notamment à l’OM. Les Olympiens se jetteraient tête baissée dans une bataille sans merci.

Le 10 juin dernier fut jour d’ouverture du mercato dans l’hexagone. Et l’OM n’attend pas vraiment la fin de l’Euro et de la Copa America le 14 juillet prochain afin de se pencher sur la question du recrutement. En atteste le dossier Lilian Brassier que Pablo Longoria aurait bouclé pour une somme avoisinant les 10M€. Et ces dernières heures, une opération surprise prendrait forme en coulisses.

Ça discute pour Mason Greenwood à l’OM !

C’est du moins ce que The Athletic a confié jeudi matin. A en croire le média anglais, des discussions préliminaires auraient eu lieu entre Manchester United et l’OM, désireux de faire venir Mason Greenwood après ses prestations convaincantes en prêt à Getafe. Le joueur en personne serait intéressé par l’Olympique de Marseille et placerait la formation phocéenne au-dessus des autres dans son ordre de priorité.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

L’OM en lice avec la Juve, la Lazio, Naples, Valence et Benfica ?