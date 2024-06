Mercato : L’OM va batailler pour ce transfert historique

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM multiplie les pistes sur le mercato et explorerait notamment celle menant à Mason Greenwood. Manchester United aurait fixé son prix entre 35 et 40M€, ce qui serait un record pour Marseille après le transfert de Vitinha. Mais la concurrence serait rude dans ce dossier et plusieurs grands clubs seraient également intéressés par l’attaquant de 22 ans.

Comme indiqué par The Athletic et confirmé par RMC Sport , l’OM penserait à Mason Greenwood pour renforcer son secteur offensif. Les discussions avec Manchester United, où l’Anglais est sous contrat jusqu’en juin 2025, n’en seraient qu’à leur début, mais la direction olympienne serait bien intéressée.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

Un transfert entre 35 et 40M€ pour Greenwood ?

Un transfert qui s’annonce tout de même difficilement réalisable pour l’OM. Si un prêt serait possible, Manchester United préférerait vendre Mason Greenwood et aurait fixé son prix à 40M€ selon Foot Mercato . Le Manchester Evening News de son côté indique que l’attaquant de 22 ans est estimé à 35M€, une indemnité qui serait un record pour l’OM.

Greenwood est très courtisé