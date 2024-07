Mercato : Une figure du PSG poussée vers la sortie ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG pourrait décider de se séparer de l'un de ses tauliers cet été. En cas d'offre satisfaisante, le club de la capitale pourrait vendre Presnel Kimpembe, qui a vécu une année blanche en raison d'une blessure au tendon d'Achille. D'autres joueurs comme Milan Skriniar ou Danilo Pereira pourraient, aussi, être poussés vers la sortie.

Le calme avant la tempête. Avec le seul recrutement de Matvey Safonov, le PSG n’a pas fait les gros titres de l’actualité sportive cet été. Mais en coulisses, le club parisien avance sur plusieurs dossiers. Les pistes sont nombreuses et certaines sont plutôt chaudes. On peut évoquer par exemple le dossier Joao Neves (Benfica) qui serait sur le point d’aboutir, ou encore de Jadon Sancho (Manchester United). Luis Campos et son équipe travaillent en sous-marin et ce ne serait plus qu’une question de temps avant que le PSG officialise ses prochains transferts.

PSG : Un mercato de folie pour Barcola ! https://t.co/PxFvqseBYG pic.twitter.com/as3uayFAiY — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Un loft a été mis en place

Mais lors de ce mois d’août, le PSG devrait aussi s’illustrer dans le sens des départs. De nombreux indésirables seront poussés vers la sortie. Dans cette liste des partants, on trouverait les noms de Renato Sanches, Juan Bernat, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni, Noha Lemina, Vimoj Muntu wa Mungu et Louis Mouquet. Le PSG pourrait bien agrandir cette liste, notamment une offre satisfaisante arrive sur sa table.

Le PSG va libérer un taulier ?

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG ne ferme pas la porte à un départ de certains joueurs expérimentés. Lors d’un live diffusé sur Youtube, le média a cité les noms de Milan Skriniar, qui a perdu sa place après sa blessure à la cheville, Danilo Pereira et de Presnel Kimpembe. Ce dernier vient tout juste de revenir à l’entraînement après une longue période d’absence dûe à une terrible blessure au tendon d’Achille. Opéré il y a quelques mois, Kimpembe avait reçu la confiance de ses dirigeants, qui n’avaient pas hésité à lui proposer une prolongation afin de le motiver. Mais visiblement, la confiance du PSG n’est pas illimitée. Une bonne offre pourrait bien faire craquer la direction, qui pourrait se séparer d’un élément phare du projet QSI.