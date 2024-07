Mercato : Le PSG a reçu une offre incroyable !

Arnaud De Kanel

Alors que le mercato estival a débuté depuis plus d’un mois, le PSG n’a officialisé qu’une seule recrue. En revanche, c’est beaucoup plus animé dans le sens des départs. Les joueurs parisiens font l’objet de nombreuses convoitises. C’est notamment le cas de Kang-In Lee. Un club de Premier League aurait transmis une offre stratosphérique et complètement inattendue de 70M€ pour le Coréen.

Cet été, le PSG va se concentrer sur la réduction de son effectif pour libérer des fonds supplémentaires en vue de renforcer son attaque, où un remplaçant à Kylian Mbappé est toujours attendu. Plusieurs joueurs pourraient faire leurs valises, notamment Nordi Mukiele, Juan Bernat, Renato Sanches, Manuel Ugarte et Milan Skriniar. Toutefois, une offre de transfert très conséquente aurait également été adressée au club parisien pour un autre joueur de son effectif.

Une offre de 70M€ pour Lee

D'après les informations de Foot Mercato, un club de Premier League, dont l'identité reste confidentielle, aurait formulé une offre de 70M€ au Paris Saint-Germain pour le transfert de Lee Kang-In. Cette proposition est particulièrement notable étant donné que le joueur sud-coréen avait été recruté pour 22M€ seulement un an plus tôt.

Le PSG refuse !

Malgré tout, l'offre aurait été rejetée par le PSG selon Foot Mercato. Le club parisien semble très satisfait des performances de Lee Kang-In, qui a inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives en 23 apparitions en Ligue 1 la saison dernière. Au delà de ça, le transfert de Lee est une énorme réussite marketing pour le PSG. Le milieu offensif a permis au club de la capitale de se développer considérablement en Corée du Sud. En octobre dernier, il faisait même vendre plus de maillot que Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2028, l'international sud-coréen devrait donc rester au moins une saison supplémentaire dans la capitale. Il est d’ailleurs revenu à l’entraînement ces derniers jours.