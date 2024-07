Transferts - PSG : Mbappé bientôt suivi par un gros crack ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué à recruter des jeunes talents de Ligue 1, le PSG avait cassé sa tirelire en 2017 en lâchant pas moins de 180M€ pour faire de Kylian Mbappé le deuxième transfert le plus onéreux de toute l'histoire du football. Et Désiré Doué, le nouveau crack du Stade Rennais que toute l'Europe s'affole, pourrait directement se placé derrière Mbappé dans le classement des recrues de L1 les plus coûteuses du PSG.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar en 2011, le club de la capitale a complètement changé de dimension et dispose de moyens financiers plus bien conséquents sur le marché des transferts. Un portefeuille qui a donc permis au président Nasser Al-Khelaïfi de faire venir de grandes stars étrangères (Ibrahimovic, Thiago Silva, Neymar, Messi…) mais également de réussir à conserver certains grands talents évoluant dans le championnat de France. Et le PSG n’a jamais hésité à miser de belles sommes pour ces cracks de Ligue 1.

Mercato : Un joueur va tout faire pour recaler le PSG ! https://t.co/ewDPg5zbBd pic.twitter.com/dJrVwzeRgO — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Mbappé, loin devant avec 180M€

L’exemple le plus marquant concerne bien évidemment Kylian Mbappé, pour qui le PSG avait déboursé pas moins de 180M€ (prêt avec obligation d’achat) en 2017 alors que le Real Madrid mettait déjà le paquet à l’époque pour rafler la mise. Le capitaine de l’équipe de France était même devenu à cette occasion le deuxième transfert le plus cher de toute l’histoire du mercato, derrière… Neymar ! Mais le PSG a également misé gros sur d’autres talents de Ligue 1 depuis le début de l’ère QSI, comme Bradley Barcola (50M€), Hugo Ekitike (30M€), Layvin Kurzawa (25M€), Lucas Digne (15M€), Renato Sanches (15M€), Serge Aurier (10M€) ou encore Blaise Matuidi (8M€). Et ce n’est pas terminé…

Désiré Doué bientôt deuxième derrière Mbappé ?

Le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Désiré Doué (19 ans), le jeune crack du Stade Rennais, qui est l’une des grandes attractions de ce mercato estival 2024. Foot Mercato a même révélé ce mercredi matin qu’une nouvelle offre à hauteur de 60M€ allait être formulée par le PSG pour reprendre le dessus sur le Bayern Munich dans les enchères. Et si le transfert venait à se concrétiser à ce montant, Désiré Doué deviendrait donc le deuxième transfert le plus cher réalisé par le PSG version Qataris en Ligue 1, derrière Kylian Mbappé. Affaire à suivre…

Classement des achats réalisés par le PSG sous l’ère QSI en Ligue 1 :

Kylian Mbappé : 180M€

Bradley Barcola : 50M€

Hugo Ekitike : 30M€

Layvin Kurzawa : 25M€

Lucas Digne et Renato Sanches : 15M€

Serge Aurier : 10M€

Blaise Matuidi : 8M€