Mercato : Un retour au PSG ? Rabiot annonce la couleur !

Adrien Rabiot a passé la majorité de sa carrière au PSG. Mais ces quatre dernières années, l’international français évolue à la Juventus où son contrat touche à sa fin. La presse étrangère fait écho d’un potentiel retour aux sources au Paris Saint-Germain pour le titi parisien. Mais rien ne sera décidé avant la fin de l’Euro avec l’équipe de France selon ses propos.

Adrien Rabiot va officiellement être sans club à compter du 30 juin. Ce qui signifie qu’en cas d’épopée de l’équipe de France jusqu’en finale de l’Euro en Allemagne, à savoir le 14 juillet prochain, Rabiot sera agent libre et en mesure de s’engager dans le club de son choix après coup. Un retour au PSG ? Le feuilleton Rabiot anime la presse transalpine alors que la Juventus cherche à se mettre d’accord avec son milieu de terrain pour qu’il y signe un nouveau contrat.

«Je parle avec mon agent mais c'est mis au second plan et je suis concentré pleinement sur l'équipe de France»

Néanmoins, les hauts représentants du PSG ne fermeraient absolument pas la porte à Adrien Rabiot, formé au Paris Saint-Germain et où il a fait ses premiers pas et premières saisons dans le grand bain du monde professionnel. C’est en effet la tendance de ces derniers mois et celle dessinée par Sportitalia cet hiver. De passage en conférence de presse ce mercredi, Adrien Rabiot s’est lâché sur son avenir. « Je pensais que mon avenir serait réglé avant l'Euro. Ce n'est pas le cas, mais ça ne m'inquiète pas. Je suis concentré sur la compétition. J'ai mis ça de côté. Je parle avec mon agent mais c'est mis au second plan et je suis concentré pleinement sur l'équipe de France. (...) Je ne suis pas inquiet pour mon avenir ».

«Il a sa carrière à mener et moi la mienne»

Après avoir évolué sous les ordres de Massimiliano Allegri lors des trois dernières saisons, Adrien Rabiot pourrait poursuivre sa carrière avec Thiago Motta s’il continuait à la Vieille Dame . Mais le nouveau coach de la Juventus, qui est son ex-coéquipier au PSG, n’influencera pas sa décision finale. « Motta ? C'est un super coach, il a fait de très bonnes chose en Italie depuis qu'il y est. On a joué plusieurs saisons ensemble. Mais ça ne sera pas déterminant dans mon choix, il a sa carrière à mener et moi la mienne. En tout cas, c'est un très bon choix pour la Juventus ».

«Adrien Rabiot n'a pas envie de revenir»